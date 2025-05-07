Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini duyurduğu bir video yayınladı.

Kısa süre önce anne olacağını duyurarak sevenlerini sevince boğan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

İrem Helvacıoğlu anne oluyorİrem Helvacıoğlu anne oluyor

Geçtiğimiz Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen ve şu sıralar hamileliğinin üçüncü ayında olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerine önce “Sizce kız mı, erkek mi?” diye sorarak heyecanlı bekleyişe ortak etti.

irembebek.jpg

Tavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu isyan ettiTavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu isyan etti

Ardından askıya astığı pembe bebek elbisesiyle minik bebeğinin bir kız olacağını duyuran Helvacıoğlu, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Hayatımıza renk, neşe ve bir mucize getirecek olan o küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı geldi... Tahminleriniz bakalım doğru çıktı mı?"

Son Haberler
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Maliye kümesteki kazı bağırtarak yoluyor!..
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Dr. Devlet Bahçeli: ‘Sağda Birleşme: Niçin ve Nasıl?’
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Epey zamandır rüzgâr ekiliyor
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Yassıada gibi İmralı canlı yayınlansın
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler
Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir dengeler