Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kısa süre önce anne olacağını duyurarak sevenlerini sevince boğan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

İrem Helvacıoğlu anne oluyor

Geçtiğimiz Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen ve şu sıralar hamileliğinin üçüncü ayında olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerine önce “Sizce kız mı, erkek mi?” diye sorarak heyecanlı bekleyişe ortak etti.

Tavırları çok eleştirilmişti! İrem Helvacıoğlu isyan etti

Ardından askıya astığı pembe bebek elbisesiyle minik bebeğinin bir kız olacağını duyuran Helvacıoğlu, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Hayatımıza renk, neşe ve bir mucize getirecek olan o küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı geldi... Tahminleriniz bakalım doğru çıktı mı?"