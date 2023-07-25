Oyuncu İrem Sak NBA yıldızı sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez paylaşım yaptı

Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi gibi yapımlarda rol alan İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz ile beraber. Aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Oyuncu İrem Sak NBA yıldızı sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez paylaşım yaptı

Kuş Uçuşu, Azizler, Ölümlü Dünya gibi birçok başarılı projede yer alan İrem Sak oyunculuk kariyeri kadar aşk hayatıyla da gündem oluyor.

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35 yaşındaki ünlü isim kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile mulu bir beraberlik yürütüyor.

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Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift ilk kez beraber paylaşım yaptı. Sak sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz başarılı bir spor kariyerine sahip.

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Uzun bir süredir NBA'de kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiren ünlü basketbolcunun boyu 2,04 metredir.

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