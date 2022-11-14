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Oyuncu Mehmet Aykaç'ın panik anları

Dijital bir platformda yayınlanan 'Etkileyici' dizisinde rol alan oyuncu Mehmet Aykaç, önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de görüntülenince panikledi.  

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:43
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Oyuncu Mehmet Aykaç kız arkadaşıyla görüntülenince panik yaptı

Oyuncu Mehmet Aykaç'ın panik anları
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Oyuncu Mehmet Aykaç, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Arnavutköy'de kız arkadaşı ile birlikte vakit geçiren Mehmet Aykaç, basın mensuplarının kendilerini görüntülendiklerini fark edince panik yaptı. 

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gazetecileri görünce kız arkadaşının yanından uzaklaşan Mehmet Aykaç, basın mensuplarına, "İyi akşamlar" demekle yetinerek, sorulara yanıt vermedi.

Flaşların patlaması ile ünlü oyuncunun kız arkadaşı ise yolun tam tersine yürüyerek, "Neden çekiyorsunuz?" şeklinde bağırdı.

İkili, yüzlerini saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Görüntülenmekten kurtulamayan çift, ardından gazetecilerin gitmesi ile birlikte tekrar buluştu.
 

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