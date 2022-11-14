Oyuncu Mehmet Aykaç'ın panik anları

Oyuncu Mehmet Aykaç, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Arnavutköy'de kız arkadaşı ile birlikte vakit geçiren Mehmet Aykaç, basın mensuplarının kendilerini görüntülendiklerini fark edince panik yaptı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gazetecileri görünce kız arkadaşının yanından uzaklaşan Mehmet Aykaç, basın mensuplarına, "İyi akşamlar" demekle yetinerek, sorulara yanıt vermedi.

Flaşların patlaması ile ünlü oyuncunun kız arkadaşı ise yolun tam tersine yürüyerek, "Neden çekiyorsunuz?" şeklinde bağırdı.

İkili, yüzlerini saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Görüntülenmekten kurtulamayan çift, ardından gazetecilerin gitmesi ile birlikte tekrar buluştu.

