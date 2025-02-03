Oyuncu Melisa Sözen ifade veriyor

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Oyuncu Melisa Sözen ifade veriyor

Melisa Sözen gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun oynadığı rolden dolayı ifade verdiği iddia ediliyor.

Oyuncu Melisa Sözen gözaltına alındı.

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