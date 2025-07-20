Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf: Sinema sektöründe skandal iddia!

Yıldız ayrıca Kumar adlı filmde, cep telefonu uygulamasından kumar bağımlılığına sürüklenen bir adamın ibretlik hikâyesini oynadığını ifade etti. Sanatçıların konuşması gerektiğini savunarak linç kültüründen yakındı ve vatansever bir polis çocuğu olduğunu vurguladı.

İlker Gezici’nin haberine göre, A Para’da yayınlanan Bize Bize programının bu haftaki konukları; şarkıcı Bahadır Tatlıöz, model Ebru Şam, arp sanatçısı Merve Kocabeyler, şarkıcı Mine Ayman ve oyuncu Metin Yıldız’dı.

“Kumar adlı bir filmde rol aldım. Çocukların bile eline geçen kötü bir alışkanlık bu. Mesaj içeren bir film çektik. Bir yok oluş hikâyesi anlatıyoruz, korkunç bir hikâye. Cep telefonuna yüklediği uygulamayla hayatını, ailesini, dostlarını ve parasını kaybeden bir adamın ibretlik hikâyesini, herkese ders olsun diye sunuyoruz.

“SANATÇI KONUŞMALI”

‘Oyuncu çok siyaset konuşmamalı, mesaj kaygısı taşımamalı’ gibi bir gelenek var ama bence sanatçı konuşmalı. En çok o konuşmalı, mesajını incelikle vermeyi bilmeli. Sanatçının farkı olmalı. ‘Şunu söyle, böyle sus’ gibi dayatmalara maruz kalıyormuşuz gibi hissediyorum. Sanki birilerinin hoşuna giden şeyler söylersem kapılar açılacakmış gibi bir algı yaratılıyor.

“LİNÇLENMEK SANATÇIYI YIPRATIYOR”

Biz öyle bir topluluk değiliz ki. Sanatçıysak, her söylediğinizi kabul eden, peşinden giden insanlar değiliz. Artık susmam, çuval delindi bir kere. Siyasete malzeme olmak, linçlenmek sanatçıyı yıpratıyor. Sahnede asla politik şaka yapmam. Birini güldüreyim derken 99 kişiyi kırmam. Bu benim duruşum ama günlük hayatımda, sokaktaki vatandaş gibi hissettiklerimi incelikle ifade etmeye çalışacağım.

“SİNEMA KARA PARA AKLAMA İÇİN ELVERİŞLİ”

Sinema dolandırıcılığa çok açık bir alan. Kara para aklamak için elverişli. Her fatura geçiyor diye sinemaya girenler var. Berbat senaryolar, küfür dolu rezil filmler yapıldı. Bu yüzden seyirci sinemadan uzaklaştı. Bunlar dolandırıcılık filmleri. Parası çok olan her inşaatçı sektöre girince böyle oluyor. Oyuncu senaryoyu alınca işin ne olduğunu anlar. Ben de böyle filmlerde oynadım.”

“BENİ HİÇ TANIMAMIŞLAR”

Sanırım insanlar beni hiç tanımamış ve yanlış anlamış. O kadar yanlış anlaşıldım ki, konuştuğum için mutluyum. Polis çocuğuyum, vatanseverim, bunu bilmiyorlar. Halkla yeni tanışıyorum sanki. Biri ‘Tanıdıkça daha çok seviyoruz’ yazmış, bu çok hoşuma gidiyor.

METİN YILDIZ KİMDİR?

Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974’te İstanbul’da doğan Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Ordu’nun Fatsa ilçesindendir. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına adım attı ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Kariyerinde dönüm noktası, 2003 yılında Vizontele Tuuba filmiyle Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibine katılması oldu. 2008-2011 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitlelerce tanındı.

2011-2013 yıllarında ATV’de yayımlanan Alemin Kıralı dizisinde Kubat Otuzşubat karakterini canlandırdı. Ayrıca Çocuklar Duymasın (2004), Selena (2006), Kadim Dostum (FOX), Türk Lokumu (2016), Şansımı Seveyim (2017), Benim Adım Osssman (2018), Mucize 2: Aşk (2019), İki Gözüm Ahmet (2020) ve Paranoya (2024) gibi yapımlarda rol aldı. Yakın zamanda Sonradan Gurme adlı projede yer alması bekleniyor.

Evli olan Yıldız, Berfin Su ve Şimal adında iki kız babasıdır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor ve genç oyunculara ilham vermeyi amaçlıyor. Sosyal medyada “Metin Yıldız Şakaları” ile içerikler üretip ve Türkiye’yi gezerek paylaşımlar yapıyor.