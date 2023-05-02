Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı

Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibinde yer alan ancak programdan ayrıldıktan sonra önce Menajerimi Ara daha sonra da Üç Kız Kardeş dizilerinde rol alan Nazlı Senem Ünal, şarkıcılık alanına yöneldi.

Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterini oynayan Nazlı Senem Ünal, Adı Aşk adını verdiği yeni şarkısının single kapak fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Ünsal paylaşımında, "ADI AŞK 5 Mayıs 00:00'da tüm dijital müzik platformlarında demiş miydim?" ifadesini kullandı.

22 Mayıs 1991 doğumlu Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisindeki rolü ile yaşamıştı.