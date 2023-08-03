Oyuncu Necati Şaşmaz imaj değiştirip 'Takkeli Şaşmaz' oldu

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, hacca gittikten sonra takke takmaya başladı.

Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre ünlü oyuncu Necati Şaşmaz yeni imajı ile herkesi şaşırttı. Kafasına takke takarak dolaşan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı yeni imajı ile görenleri şaşırttı.

Türk dizi tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'ndeki "Polat Alemdar" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, hac sonrası zamanını dini ve İslami kitaplar okuyarak geçiriyor.

BABASI TARİKAT ŞEYHİ

Şaşmaz'ın babası Abdülkadir Şaşmaz'ın Harput merkezli Kadiri tarikatının son şeyhi olduğu ve oyuncunun da babasının müridi olduğu öğrenilmişti.