Oyuncu Nilperi Şahinkaya ortalığı birbirine kattı! Bardaklar havada uçuştu, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

24 Ekim'de vizyona girmesi planlanan Gelin Takımı 2 filminin setinde ortalık fena karıştı. Filmde “Deniz” karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya alkolün etkisiyle sinirlerine hakim olamadı.

MASADAKİ BARDAKLARI FIRLATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, sohbet sırasında rol arkadaşı Fırat Çelik’e, geçmişte mahkemelik olduğu Burak Deniz’in doğum gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik’in “Eski arkadaşım” yanıtı ortamı gerdi. Alkolün de etkisiyle tansiyon yükselince, Şahinkaya masadaki bardakları fırlattı ve sert bir tartışma başladı.

OYUNCU ARKADAŞALARI SAKİNLEŞTİREMEDİ

Kavganın büyümesiyle Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu, Şahinkaya’yı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü ileri sürüldü.

ERTESİ GÜN HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olayın ardından Nilperi Şahinkaya, tüm ekip arkadaşlarından özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın araya girmesiyle gerginlik tatlıya bağlandı. Oyuncular, profesyonellik gereği filmi tamamlamak üzere çalışmalara devam etme kararı aldı.