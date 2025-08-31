Oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı yıkan acı haber!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural hayatını kaybetti.

Annesinin vefatını kendi sosyal medyadan açıklayan isim, "Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam" dedi.

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Meltem Vural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Şahinkaya, paylaşımlarında annesiyle çektirdiği fotoğraflarına yer verdi.

Nilperi Şahinkaya, kanser nedeniyle vefat eden annesiyle ilgili ise şunları yazdı:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.

Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim.

Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."