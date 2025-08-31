Oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı yıkan acı haber!

Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşım ile duyurdu.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural hayatını kaybetti.

annesi1.jpg

Annesinin vefatını kendi sosyal medyadan açıklayan isim, "Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam" dedi.

annesi.jpg

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Meltem Vural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Şahinkaya, paylaşımlarında annesiyle çektirdiği fotoğraflarına yer verdi.

nilperi2.jpg

Nilperi Şahinkaya, kanser nedeniyle vefat eden annesiyle ilgili ise şunları yazdı:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.
Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim.

Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."

