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İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar

İstanbul’da interten sitesii kurarak oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para alarak dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:16
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Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar. İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın

İnternet dolandırıılarına jandarmadan baskın. Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'www.ajansnora.com' adlı sahte web sitesi kurarak dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şüpheliler hakkında, ihbar üzerine inceleme başlattı.

Jandarma ekipleri söz konusu siteyi incelemeye aldı. Şüphelilerin sahte ajans ve sahte web sitesi kurduğu, dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para istedikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER 2 AY TAKİP EDİLDİLER

Jandarma ekipleri tarafından yapılan GSM kayıtları, banka hesap hareketleri, ATM çekim görüntüleri, sosyal medya araştırmaları ve yaklaşık 2 ay süren fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirlendi. İ

İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirdi. Yakalanan 6 şüpheli, 'Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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