Oyuncu Orhan Aydın kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti: Ben satılık değilim...

Muhalif kişiliği ile tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın Twitter hesabından kendisine gelen dizi tekliflerini ifşa etti. Aydın kendisine gelen teklifi şu sözlerle duyurdu:
“Telefondaki ses... ‘Ağabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım...’
Yanıtım… ’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle… satılık değilim… olmadım… olmayacağım…”
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