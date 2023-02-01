Oyuncu Orhan Aydın kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti: Ben satılık değilim...

Muhalif kişiliği ile tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın Twitter hesabından kendisine gelen dizi tekliflerini ifşa etti. Aydın kendisine gelen teklifi şu sözlerle duyurdu:

“Telefondaki ses... ‘Ağabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım...’

Yanıtım… ’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle… satılık değilim… olmadım… olmayacağım…”