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Oyuncu Orhan Aydın kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti: Ben satılık değilim...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medyadan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:59
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Oyuncu Orhan Aydın kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

Oyuncu Orhan Aydın kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti: Ben satılık değilim...
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Muhalif kişiliği ile tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın Twitter hesabından kendisine gelen dizi tekliflerini ifşa etti. Aydın kendisine gelen teklifi şu sözlerle duyurdu:

“Telefondaki ses... ‘Ağabey sosyal medya hesaplarını kapat gel istediğin rakama yeni dizi ve filmlerde birlikte çalışalım...’

Yanıtım… ’Bu arsızlık için seni aracı kılan kımıla söyle… satılık değilim… olmadım… olmayacağım…”

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