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Ünlü oyuncu takipçilerine nostalji yaşattı

Peker Açıkalın'dan gülümseten paylaşım... Takipçilerini geçmişe götürdü

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:38
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Oyuncu Peker Açıkalın çocukluk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu takipçilerine nostalji yaşattı
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23 yaşında oyunculuğa başlayan Peker Açıkalın, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'Avrupa Yakası'nda oynadığı 'Gaffur'  karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Açıkalın, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini gülümsetti.

''ÖĞRETMENLERİMİN ESERİ''
Okul yıllarına ait bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu yazdı:

"Ortaokula başladığım ilk gün... Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene... Kulak hâlen büyük! Ciddiyim... Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..."

 

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