'Kafalarını keseriz' diyen kişi serbest kaldı. Şahan Gökbakar Gülşen üzerinden isyan etti

Batman'da yapılan bir sokak röportajında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen kişi "Hizbullahçıyız. Kafalarını keseceğiz" sözlerini sarf etmiş ve kısa süre sonra da gözaltına alınmıştı.

İsmail Cevher Kasımoğlu adlı kişi video kayıtları da olan bu tehdidine karşın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son günlerde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve özellikle Kızılay Başkanı ile girdiği polemikle gündemden inmeyen Şahan Gökbakar bu kişinin fotoğrafını paylaşarak serbest kalmasına tepki gösterdi.

GÜLŞEN'İN YAŞADIKLARI ÜZERİNDEN İSYAN ETTİ

Şahan Gökbakar paylaşımında Gülşen'i örnek göstererek şunları yazdı:

"İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve or... çocigi diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?"