Oyuncu Serkan Balbal'ın eşi iddialara yanıt verdi. Madde bağımlısı olduğu igerekçesi ile karısına boşanma davası açmıştı

'Çocuklar Duymasın' da Tolga karakteriyle tanınan Serkan Balbal, iddialara göre uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu gerekçesiyle 8 yıllık eşi yazar Sabanur Kıraç Balbal'a boşanma davası açtı. Ünlü oyuncunun eşinden iddialarla ilgili yanıt geldi.

Gizem Ertürk
Oyuncu Serkan Balbal'ın eşi iddialara yanıt verdi. Madde bağımlısı olduğu igerekçesi ile karısına boşanma davası açmıştı

Oyuncu Serkan Balbal, madde ve alkol bağımlısı olduğu iddiasıyla 8 yıllık eşi yazar Sabanur Kıraç Balbal’a boşanma davası açmıştı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre; Sabanur Kıraç Balbal eşi Serkan Balbal’ın uyarılarına rağmen söz konusu maddeleri evde de kullanmaya devam etti ve çocuğunun bakımına yeterli özeni göstermedi.

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BU DÜNYADA CEHENNEMİ YAŞATMIŞTIR'

Serkan Balbal’ın avukatı Selcen Akar, boşanma dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Davalı eş, müvekkile dünyada cehennemi yaşatmıştır. Evin kilidini değiştiren davalı, müvekkili eve almamıştır. Çocuğun üstün yararı gözetildiğinde, uyuşturucu bağımlısı bir annenin yanında kalması uygun değildir.

Davalı, kusurlu davranışları nedeniyle hem müvekkili ailesiz bırakmış hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olmuştur. 400 bin lira tazminat ile çocuğun velayetini istiyoruz. Ayrıca davalının çocuğa ve müvekkile yaklaşmaması için korunma kararı verilmesini talep ediyoruz.”

Bu dilekçe sonrası Sabanur Kıraç Balbal'dan ilk açıklama geldi.

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'ADIMI LEKELEMEK İÇİN İFTİRA ATIYOR'

Sabanur Kıraç Balbal, "Aldatıldığımı öğrendiğim için boşanma sürecindeyim. Basına yansıyan haberler eşimin adımı lekelemek için ileri sürdüğü iftiralardan ve sanrılardan ibarettir. Oğlumuzu benden koparabileceğini düşünüyor. Şimdilik yasal süreç devam ediyor. Tüm haklarımı yargı yoluyla arayacağım" ifadelerini kullandı.

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