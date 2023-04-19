Oyuncu Tolga Tekin’den çok tartışılacak sözler! “Oyunculuk okullarının yüzde 50'si kapatılmalı”

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan tiyatro sanatçısı, oyuncu Tolga Tekin'den çok tartışılacak sözler geldi. Televizyon dizilerinin yanı sıra 27 yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak sahneye çıkan Tolga Tekin, son yıllarda birbiri ardına açılan ve tanınan oyuncuların sahibi olduğu ya da ders verdiği 'oyunculuk okulları' için iddialı bir açıklamaya imza attı.

ELİMDE OLSA OYUNCULUK EĞİTİMİ VEREN OKULLARIN YÜZDE 50'SİNİ KAPATIRIM!

Tolga Tekin "Elimde imkan olsa, Türkiye'de oyunculuk eğitimi veren okulların yüzde 50'sini kapatırım. Mesleğimiz çok güzel, tapu kadastroda memur değiliz. Onları eğiten, oyunculuk okullarından mezun eden öğretmenler kim ki? Türkiye'de bir sürü oyunculuk eğitimi veren okul var, bu çocuklara yazık değil mi? Sıfır giriyorlar sıfır çıkıyorlar!" dedi.