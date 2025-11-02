Türkiye televizyonlarında şu an tam 45 dizi yayınlanıyor ve bu yapımların döndürdüğü toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Dizi başına harcanan bütçeler ise birbirleriyle yarış halinde. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor. Yeniçağ Gazetesi yazarımız Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz hafta köşesinde Türkiye’nin en pahalı dizileri ve en çok kazanan yıldız çiftlerinin mali tablolarını açıkladı.

Dağıstanlı' yazısında, "Uzak Şehir", "Veliaht", "Eşref Rüya", "Aşk ve Gözyaşı", ve "A.B.İ" gibi popüler dizilerin bölüm başı maliyetleri ve oyuncuların bölüm başı ücretleri detaylı bir şekilde yazdı.

A.B.İ dizisi 35 milyon TL'lik maliyetle tüm diziler arasındaki en pahalı dizi olurken başrollerden Kenan İmirzalıoğlu 4.5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2.5 milyon TL alacak.

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Eşref Rüya da A.B.İ dizisini maliyet konusunda takip ediyor.

Eşref Rüya'nın bölüm başı maliyeti 26 milyon TL olurken Çağatay Ulusoy'un kazancı 3 milyon 250 bin TL. Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir’in ise maliyeti tam 2 milyon TL.

Yine konusu ve oyuncularıyla izleyicilerini ekran başına toplayan Uzak Şehir'in bölüm başı maliyeti ise 22 milyon TL. Ozan Akbaba 1.5 milyon TL kazanırken bölüm başına partneri Sinem Ünsal da 1 milyon TL kazanıyor.

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht’ın bölüm başı maliyeti ise 20 milyon TL. Akın Akınözü bölüm başı 1.5 milyon TL kazanırken Serra Arıtürk 750 bin TL alıyor.

Jemiyet Maslak'taki açılışta oyuncuların bölüm başı ücretleri hakkında konuşan Oktay Kaynarca, "Herkesin bir karşılığı var," diyerek şunları ekledi: "Bu konu kimseyi ilgilendirmiyor gibi geliyor bana. İnsanlar yaptıkları işin karşılığı olarak bu paraları alıyorlar ve mutlu oluyorlarsa, verenler de mutlu oluyorsa bir sıkıntı yok demektir. Çünkü açıkçası bu konuyu şöyle açmak lazım. Bizim yaptığımız bu işi bu standartlarda yapıp, bu kadar çok başarıya ulaşan isimlerin yurt dışındaki karşılığı bu konuşulan rakamların 20, 30 katı. Bu kadar çok çalışıp bu doğrultuda para kazanıyor olmak Avrupa standartları doğrultusunda hiçbir şey değil. Yurt dışında gerçekten çok büyük rakamlarla iş yapıyorlar."