Ufuk Bayraktar depremzedelerin yardımına koştu. ''Moral lazım milletimize, çalışmaya devam''

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremzedelerin yardımına koşan ünlüler arasındaydı.

"MORAL LAZIM HEPİMİZE"

Arama kurtarma ekiplerine de destek veren ünlü oyuncu, "Bu gurur 110 saat sonra enkazdan çıkan Ali amca ve teyzem içindi. Prensipleri gereği videoda yer almayan ve işini en iyi şekilde yapan askerimize, kurtarma ekibimize ve gönüllülere teşekkür ederiz. Moral lazım hepimize. Çalışmaya devam" dedi.

"TUVALET, ÇADIR VE SOBAHA İHTİYAÇ VAR"

Bayraktar, daha sonrasında ise çağrıda bulunarak, "Arkadaşlar lütfen yanlış bilgi yaymayalım, bir yerde gıda ihtiyacı olmayıp oraya gıda fazla yığılınca farklı durumlar olabiliyor, ihtiyacı olan yerlere ulaşması lazım. Burada yardım malzemesi olarak tuvalet, çadır ve sobaya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

