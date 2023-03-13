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  • Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı. Eğlendiği mekanı korumaları gazetecilere saldırdı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı. Eğlendiği mekanı korumaları gazetecilere saldırdı

Caddebostan'da objektiflere yansıyan Uraz Kaygılaroğlu'nun çıkış yaptığı mekânın korumaları küfürler savurarak basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:24
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eğlendiği mekanın korumaları gazetecilere saldırdı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı. Eğlendiği mekanı korumaları gazetecilere saldırdı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu, Caddebostan'daki bir mekandaydı. Kaygılaroğlu, tek başına restoranın arka kapısından çıkış yapmaya çalıştı.

Bu sırada görüntü alınmasını engellemek için ellerinden geleni yapan mekânın korumaları, basın mensuplarına, "Çekemezsiniz" diyerek, küfürler savurdu.

Koşarak otomobiline binen Uraz Kaygılaroğlu ise muhabirlerin, "Bu duruma ne gerek var?" sorusuna gülümsemekle yetindi.Daha sonra ters yoldan dönüş yapan Kaygılaroğlu, trafiği de birbirine kattı. Ünlü oyuncu, ardından hızla oradan uzaklaştı.

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