Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun anlamsız tavrı. Eğlendiği mekanı korumaları gazetecilere saldırdı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu, Caddebostan'daki bir mekandaydı. Kaygılaroğlu, tek başına restoranın arka kapısından çıkış yapmaya çalıştı.

Bu sırada görüntü alınmasını engellemek için ellerinden geleni yapan mekânın korumaları, basın mensuplarına, "Çekemezsiniz" diyerek, küfürler savurdu.

Koşarak otomobiline binen Uraz Kaygılaroğlu ise muhabirlerin, "Bu duruma ne gerek var?" sorusuna gülümsemekle yetindi.Daha sonra ters yoldan dönüş yapan Kaygılaroğlu, trafiği de birbirine kattı. Ünlü oyuncu, ardından hızla oradan uzaklaştı.