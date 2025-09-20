Oyuncu Yasemin Yazıcı'dan 'intihar' itirafı

Oyuncu Yasemin Yazıcı, üniversite yıllarında yaşadığı zor dönemi ve intihar teşebbüsünü ilk kez anlattı.

Yazıcı, "Sadece zor bir şey bunu paylaşmak tabii ki. Bu konuda farkındalık olması da iyi olur. Üniversite zamanında hayatımı sonlandırmaya kalkmıştım. Yani 20-21 yaşlarındaydım. Bir intihar teşebbüsü oldu. Ve bu konuda o yüzden insanların bilinçlenmesini çok isterim. Hiçbir zaman son değil. Bunun çaresi var. Bu konuda evet farkındalığın gelişmesini çok isterim. Çünkü her ne kadar hayat zor olsa da devam etme gücünü kendine bir daha bulmak gerçekten takdire şayan bir şey" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

Ekol TV'nin haberine göre Yazıcı, yaşadığı deneyimi paylaşmasının amacının benzer sıkıntılar yaşayan insanlara umut vermek ve toplumda konuya dair farkındalığı artırmak olduğunu vurguladı. Oyuncunun samimi itirafı, konuklar tarafından alkışı ile desteklendi.

Yazar ve ilişki uzmanı Adil Yıldırım da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, Yazıcı’nın açıklamalarını aldığı mesajlarla desteklerken, benzer durumları yaşayanların yalnız olmadığını belirtti:

“Çünkü bize, bana özellikle son dönemde bu konuda... Çok fazla mesaj ulaşmaya başladı ve ben bu konudan çok rahatsızım. Gezdiğim şehirlerde de insanlarla birebir konuşuyorum. İşte bu haftada Eskişehir, Bursa, Ankara'ya gideceğiz nasip olursa. Ve insanlar mesela bunu açtığın için bu olayı anlatacağım" Yıldırım, programda genç bir izleyicinin videolar sayesinde yeniden hayata bağlandığını aktardı ve dinleyicilere, "Kendinize inanın, hayata inanın, inancınızı kaybetmeyin arkadaşlar" diyerek moral verdi.