Oyuncular arasında isyan büyüyor. "Ekmek Ayşe Barım'ın ağzında"

Dizi ve sinema sektöründe bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin tekelleşerek kendilerine biat etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ettiği yönündeki iddialar yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Rekabet Kurumu bu iddialarla ilgili olarak 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık harekete geçti! Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi çok sayıda yıldızın menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı.

Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların savcılık tarafından ihbar kabul edildi. Ayşe Barım'ın, bir kadın oyuncuyu, gay bir şarkıcıyla sevgili gibi göstermek karşılığında 5 milyon dolar aldığı yönünde de iddialar söz konusu.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Ünlü menajer sessizliğini bozdu

Oyuncu Pelin Karahan, Deniz Işın, Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın dizi sektöründeki yeniden gündeme gelen tekelleşmeye tepki gösterdi.

Pelin Karahan, yaptığı açıklamada "Aynı insanlar, aynı projeler, aynı kanallar. Bu artık kırılsın istiyorum" dedi. Berker Güven "Bütün sektör böyle şeylerle karşılaşıyor" diye konuştu. Deniz Işın ise isim vermeden sert tepki gösterdi. "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı."

Son olarak, bir tepki de İstanbul'da Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran Ünlü isim Nedim Saban'dan geldi. Saban, Ayşe Barım'ın adının tiyatro sektöründe de geçtiğini söyledi.

Saban, şunları söyledi:

"Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim."