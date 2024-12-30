Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı bakın nerde görüntülendi

2000'li yıllara damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi yetenekli oyuncuların bir araya geldiği dizide Yıldız Asyalı Rüya karakterine hayat verdi.

KARİYERİNİ MÜZİĞE YÖNELTTİ

Son olarak Pulsar yapımında rol alan Yıldız Asyalı 2020 yılından sonra televizyon projelerinden uzak durup tamamen müziğe yöneldi.

KEMAN ÇALARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Tuğba Özay'ın sahnesinde keman çalarken görüntülenen Yıldız Asyalı, değişimiyle dikkat çekti. Kısa sarı saçlarıyla dikkat çekti.

ARDA KURAL'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

Bir dönem Arda Kural ile birlikte olan Yıldız Asyalı için Kural, "Yıldız ilk aşkımdı. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar" ifadelerini kullanmıştı.