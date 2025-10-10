Oyunculuğu bırakıp 2021 yılında çocuklarıyla beraber Bali’ye taşınan Irmak Ünal’dan kötü haber geldi.
Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal’dan kötü haber
Şimdilerde Kuruluş Orhan’da Osman Gazi’nin yaşlanmış haline hayat veren usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal’dan hayranlarını üzecek haber geldi. Ünal, sosyal medya hesabından 10 aydır meme kanseriyle mücadele verdiğini açıkladı.
KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURDU
Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini itiraf etti.
"HEM ÇOK ZOR, HEM DE ÇOK GERÇEK"
“Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!” diyen Ünal, yaşadığı süreci “Hem çok zor, hem çok gerçek, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü” sözleriyle tarif etti.
Bu süreçte erken teşhisin önemine vurgu yapan Ünal, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu söyledi.
Ünal, “Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek.”
Ünal, tedavi sürecinde yanında olan doktorlarına da teşekkür etti. Ünlü isim, “Bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“İYİLEŞMEK ARTIK BENİM İÇİN BİR SANAT”
İyileşme sürecinde hem bilimi hem spiritüel yöntemleri kullandığını anlatan Ünal, “İyileşmek artık benim için bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi” dedi.
Ünlü oyuncu, kendisi ile aynı yoldan geçenlere de seslenmeyi ihmal etmedi.
SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ
Ünal bu süreçte de saçlarını kısacık kestirdi. Son hali ile üzen Ünal, ailesine ve sevdiklerine şöyle teşekkür etti;
“Kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, aileme ve dostlarıma bu yolda benimle yürüdüğünüz için minnettarım. Sonuçta hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz.”
“İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.”