Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan aldıkları radikal karar sonrası Türkiye’yi terk ederek Dubai’ye yerleşti. Düzyatan çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için Dubaiye yerleşme kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü oyuncunun pılı pırtısını toplayarak Türkiye’yi terk etmesinin en büyük nedeni çocuklarının eğitimi oldu. Öte yandan Aslışah Demirağ ve Kaan Demirağ çiftinin iki yıldır Dubai’de yaşaması da bir diğer etken oldu.

OYUNCULUĞU BIRAKACAK MI?

Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini devam ettireceği öğrenildi.