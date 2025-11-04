Dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Michael Frayn'ın yazdığı "Noises Off" adlı oyundan uyarlanan eser, DK Yapım ve Good Directions Entertainment imzasıyla izleyicilerle buluşacak.

Projenin yapımcılığını Duygu Kurt, yürütücü yapımcılığını ise Gizem Ertürk üstlendi.

Ali Gökmen Altuğ'un rejisiyle sahneye taşınan oyunda ayrıca İbrahim Kendirci, Ömür Arpacı, Özlem Alpözü, Duygu Kurt, Enis Aybar ve Gözde Kaya rol aldı.

Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostümlerini Gamze Kuş, ışık tasarımını ise Kemal Yiğitcan yaptı.

Maximum Uniq Hall'da 12 Kasım'da prömiyer yapacak eser, tiyatronun önünü ve arkasını aynı anda sahneye taşıyarak bir oyunun nasıl oyun içinde oyuna dönüştüğünü anlatıyor.