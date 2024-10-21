Öz annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Kaynak: İHA
Öz annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi annesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Acı olay, İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşatan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve gelen komşular içeriden ses gelmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

Polis ekipleri, anne ve oğlunu silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirledi.

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