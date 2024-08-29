Öz babasını döverek öldürdü

Olay saat 22.00 sularında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta gerçekleşti. 47 yaşındaki Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında 51 yaşındaki eşi Cihangir A'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Kadın hemen 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde adamın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu fark eden polis ekipleri, o sırada evde olan 27 yaşındaki oğlu Ufuk A.'yı sorgulamak üzere karakola götürdü. Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı.