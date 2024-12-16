Ozan Akbaba o Photoshop'u görünce ateş püskürdü! Yaptığı yorum tartışma yarattı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi seyirci tarafından çok sevildi. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren Uzak Şehir’in başrol oyuncusuna yapılan gelinlikli fotoğraf tartışmanın fitilini ateşledi.

O GÖRSELİ GÖRÜNCE ÖFKE KUSTU

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, bir sosyal medya hesabının yaptığı gelinlikli fotoğrafı görünce kızdı. Akbaba kendisine gelinlik giydiren kullanıcıya dayanamayıp yorum yazdı.

Akbaba, "Bu aşırı komik tweet'in etkileşimleri para kazandırıyor mu bari? Photoshop'u lisanslı kullandığına değsin diye diyorum" ifadelerini kullandı.

OZAN AKBABA'NIN TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada Ozan Akbaba'nın tepkisi tartışma yarattı. Kimisi ünlü oyuncuyu haklı bulurken kimisi de gereksiz bir tepki verdiğini savundu.

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar…

Şakayla saygısızlığı ayırt edebilmemiz gerekiyor diğer ünlüler öyle karşıladı diye Ozanda karşılamak zorunda değil.

Bazı ünlüler ne kadar alıngan ya. Kızılcık Şerbeti Fatih’e ettiğimiz bedduaları ve hakaretleri bu abimize etseydik ülkeyi terk ederdi kesin.

Alıngan olan ünlüler değil, siz haddinizi bilmiyorsunuz. Normalleştirdiği şeye bak. Ünlü diye birilerine hakaret etme hakkını size kim verdi? Adam 42 yaşında ve bir ağırlığı var. Sizin ergen şakalarınız ve şu cringe shoplarınız zerre komik değil. Öz saygı önemli tavsiye ederim.

Kasıntı abimiz şaşırtmadı tamam en erkek sensin.

PHOTOSHOP NEDİR?

Adobe uygulaması tarafından geliştirilen ve dijital görüntüleri düzenleme, oluşturma ve manipüle etme işlemleri için yaygın olarak kullanılan bir yazılım. Çoğunlukla fotoğraf düzenleme, grafik tasarım, ve web tasarımı gibi alanlarda kullanılır. Kullanıcıların resimler üzerinde kesme, boyama, renk düzeltme, katmanlar oluşturma ve çeşitli efektler ekleme gibi işlemleri yapmalarına olanak sağlar. Ayrıca, "Photoshop" kelimesi bazen halk arasında fotoğraf ya da görsellerin dijital ortamda değiştirilmesi anlamında da kullanılır.