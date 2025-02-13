Ozan Arif vefatının 6.yılında anılıyor! Ayyüce Türkeş kabrini ziyaret etti

Büyük ve ünlü halk ozanı, şair ve bestekâr Ozan Arif, vefatının 6. yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor.

Toplumun birçok kesiminden gelen anma mesajları, Ozan Arif'in Türk halk müziğine, şiirine ve kültürüne yaptığı katkıların ne denli derin ve etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Diğer yandan İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkan ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Ozan Arif'i kabi başında ziyaret etti.

Ayyüce Türkeş şunları yazdı:

"Ömrünü sürgünlerde geçirmiş, babam Başbuğ Alparslan Türkeş’in can dava adamı, ülkücü camianın ölümsüz ozanı, Ozan Arif büyüğümüzü vefatının 6. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Ölmez bu hareket, ölmez bu dava."

İşte o mesajlar...

Ozan Erhan Çerkezoğlu:

"Hani nerde Firavunlar

Nemrut varmış bir zamanlar

Arif der ki inananlar

Yener gardaş bak görürsün.

Ruhun şâd, mekânın cennet olsun Büyük Ozan"

Yeniçağ yazarı Adem Taşkaya:

"Büyük Ozan, Arif Şirin'i vefatının 6. seneyi devriyesinde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.

Siz benim damarımda dolaşan kanlarsınız.

Bu Arif'i anlarsa ancak siz anlarsınız.

Çünkü siz Başbuğ'umdan emanet canlarsınız.

Benim ölçüm sizsiniz, hep böyle bileceğim.

Ben sizinle yaşadım, sizinle öleceğim!"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın:

"İmralı’dan o melun çıkarsa da şaşmayın.

Bunlar onu Meclise sokarsa da şaşmayın.

Yakasına madalya da takarsalar şaşmayın.

Şehitlerin öcünü almaktan caydı bunlar,

İhanetin adını açılım koydu bunlar!

Merhum Ozan Arif’i vefatının yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz. "

OZAN ARİF KİMDİR?

Ünlü halk ozanı, şair ve bestekâr Ozan Arif’in yaşamı, vefatının 6. yıldönümünde vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Türk halk müziğine ve siyasi taşlamalara dair eserleriyle tanınan Ozan Arif, güçlü kalemi ve etkileyici üslubuyla hafızalarda yer eden önemli sanatçılardan biri olarak anılmaya devam ediyor. Peki, Ozan Arif kimdir ve neden öldü? İşte tüm detaylar...

Gerçek adı Arif Şirin olan Ozan Arif, 10 Haziran 1949'da Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren şiire ve halk edebiyatına ilgi duyan Arif, ilk öğrenimini Terme’de tamamladıktan sonra Samsun İlköğretmen Okulu’nda eğitim gördü. Öğretmen olarak meslek hayatına başlasa da kısa süre sonra sanat alanına yönelerek halk müziği ve ozanlık geleneği üzerine yoğunlaştı.

Hayatı ve Sanat Kariyeri

Ozan Arif, özellikle siyasi taşlamaları, yergi dolu şiirleri ve Türk milliyetçiliği üzerine yaptığı eserleriyle tanındı. 1970’li yıllardan itibaren siyasi mizah ve eleştirel şiirleriyle dikkat çekti.

Türkiye’nin dört bir yanında konserler vererek geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle ülkücü hareketin içerisinde yer alarak milliyetçi söylemleriyle ön plana çıktı. 1980 Darbesi sonrasında Almanya’ya giderek uzun yıllar burada yaşadı. Yurt dışında da mücadelesini sürdüren sanatçı, Türkiye’ye dönene kadar birçok eser üretti ve konserler verdi.

Ozan Arif Neden vefat etti?

Ozan Arif, uzun süre mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle 13 Şubat 2019'da, 69 yaşında Samsun'da hayata gözlerini yumdu.

Eserleri ve Sanat Hayatındaki Duruşu

Ozan Arif, Türk halk müziğine ve siyasi taşlamalara dair birçok eser bıraktı. İşte bazı eserleri:

- Taş Medrese (Yusufiye)

- Ölmez Bu Hareket

- Destanlar Konuşuyor

- Yazık Olur Vatana

- Mamaktan Gelen Mektup

- Haykıran Destanlar

- Vatan Türküsü

- Sürgün

- Susmayacağım

- Bitsin Bu Hasret

- Turan Türküsü

- Destanlarda Bul Beni

- Bu Memleket Hepimizin

- Azerbaycan Ellerinde / Hak Yolunda Susmazam Ben

- Yeter Artık

- Bu Kanı Durdurun

Ozan Arif, güçlü kalemi ve etkileyici üslubuyla Türk halk müziğinde önemli bir yer edinmiş ve eserleriyle hafızalarda yer etmişti. Vefatının 6. yıldönümünde anısı hala tazeliğini koruyor ve eserleriyle yaşamaya devam ediyor.