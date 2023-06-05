Ozan Balaban F.Bahçe başkan adaylığı iddalarına cevap verdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından olağanüstü seçim gündeme geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından yönetimi Samandıra'daki tesislerde ve Ülker Stadı'nın önünde protestoda bulundu ve seçim çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Ozan Balaban, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Radyo Gol'e konuşan Balaban, başkan adaylığı konusunda, "Öyle bir düşüncem ve isteğim yok. Basın dahil kimseyle de görüşmedim. Zaten Ali Bey ve diğer yönetici arkadaşların bir yıl daha süresi var. İnşallah seneye şampiyon olacak kadroyu kurarlar" ifadelerini kullandı.

Ozan Balaban, daha önce Fenerbahçe'de asbaşkanlık ve 2015-2018 yılları arasında Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, nisan ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, üyelere başkan adayı bulmaları halinde seçime gideceğini söylemişti. Ali Koç, "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın." sözlerini sarf etmişti.