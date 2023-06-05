Ozan Balaban F.Bahçe başkan adaylığı iddalarına cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından taraftar ayağa kalktı ve yönetimi protesto etti. Daha önce Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Ozan Balaban ismi, başkanlık için gündeme gelse de Balaban, çıkan iddialara cevap verdi.

Ozan Balaban F.Bahçe başkan adaylığı iddalarına cevap verdi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından olağanüstü seçim gündeme geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından yönetimi Samandıra'daki tesislerde ve Ülker Stadı'nın önünde protestoda bulundu ve seçim çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Ozan Balaban, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Radyo Gol'e konuşan Balaban, başkan adaylığı konusunda, "Öyle bir düşüncem ve isteğim yok. Basın dahil kimseyle de görüşmedim. Zaten Ali Bey ve diğer yönetici arkadaşların bir yıl daha süresi var. İnşallah seneye şampiyon olacak kadroyu kurarlar" ifadelerini kullandı.

Ozan Balaban, daha önce Fenerbahçe'de asbaşkanlık ve 2015-2018 yılları arasında Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, nisan ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, üyelere başkan adayı bulmaları halinde seçime gideceğini söylemişti. Ali Koç, "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın." sözlerini sarf etmişti.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç Spor
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi Güncel
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı Spor
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu Siyaset
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem