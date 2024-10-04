Ozan Bingöl'den kamu bankalarına eleştiri: Yersiz, gereksiz yapılan her reklam vergilerimizden çalınmaktadır

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl yaptığı paylaşımla kamu bankalarının dağıttığı reklam harcamalarını gözler önüne serdi. Ziraat ve Halkbank 18 senede harcadığı reklam parası 8 Milyar 299 milyon lira. Bingöl'e göre iki kamu bankasının son dokuz yılda reklam harcaması yüzde 300 arttı. İki kamu bankasının bu sürede verdiği reklam harcamasını 1,2 milyar dolar olduğunu belirten Bingöl "yersiz, gereksiz yapılan her reklam vergilerimizden çalınmaktadır" dedi. Peki o reklamların gittiği adresler belli mi? Televizyonlardan anlarsınız hangisine gidip, gitmediğini...

Ozan Bingöl'ün üç satırlık paylaşımı şöyle:

-Sadece iki kamu bankasının reklam harcaması son on dokuz yılda 300 kat artarken özel bankaların 8 kat artmıştır.

-İki kamu bankasının bu süredeki reklam harcaması 1,2 milyar dolardır.

-Yersiz, gereksiz yapılan her reklam vergilerimizden çalınmaktadır.

Toplamda 18 yılda 8 Milyar 299 milyon lira dağıtan Ziraat Bankası yüzde 100, Halkbank da yüzde 91 kamu sermayeli bankalar...

İKİ KAMU BANKASIDAN DEV REKLAM HARCAMASI

Ozan Bingöl yazısında şunları belirtti

"9 yılda bugünkü karşılığı 43.3 milyar lira olan reklam pastası hangi yayın kuruluşlarına, hangi kriterlere ve ölçülere göre dağıtılmıştır? Bu soruyu sormak hakkımız. Çünkü yersiz, gereksiz yapılan her reklam vergilerimizden çalınmaktadır.

Bankaların reklam verecekleri yanın kuruluşlarını seçerken, ratin, tirajlarana dikkat edip etmediğini soran Bingöl, Kamu sermayeli bankaların özellikle son dönemde reklamların belli medya grupları üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Ozan Bingöl'e göre aynı dönemde Özel bankaların 8 kat, kamu bankalarının 300 kat artmış. Aradaki fark çok büyük. Hemen akıllara şu soru geliyor. Özel Bankalar mı işi bilmiyor yoksa başka bir şey mi var?

Reklam harcamaları yüzde 300 artış gösteren Kamu Bankaları nerelere reklam veriyor. O reklamların gittiği yerler açıkça belli. Televizyon kumandalarıyla bir kanalları şöyle gezinci hangi kanallara o bankalanın reklamlarının gittiği görülüyor.