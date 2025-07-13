Ozan Doğulu sosyal medyadan dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Doğulu sosyal medyadan dolandırıldı

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu sosyal medya dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Sahte yatırım reklamıyla kandırılan Ozan Doğulu, sosyal medya dolandırıcılarının hedefi oldu. 12 milyon lirasını kaybeden Doğulu'nun parasının 5 farklı yabancı borsaya aktarıldığı tespit edildi

Ekol TV'nin haberine göre; Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı bir sahte yatırım reklamına inanarak büyük bir dolandırıcılık mağduru oldu.

Tam 12 milyon lirasını kaybeden Doğulu, durumu fark eder etmez soluğu karakolda aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, dolandırıcılar tarafından Ozan Doğulu'dan alınan bu miktarın, 5 farklı yabancı borsaya dağıtıldığı tespit edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri, paranın izini sürmek ve dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Dolandırıcıların, yatırım vaadiyle güvenini kazandığı Ozan Doğulu'dan milyonlarca lirayı farklı uluslararası borsalara aktardığı belirlendi. Polis, bu büyük vurgunun arkasındaki şebekeyi ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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