Ozan Doğulu'nun sevgilisini görenler kızı zannetti

Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu sevgilisi ve kızlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ozan Doğulu'nun sevgilisini görenler kızı zannetti

51 yaşındaki ünlü aranjör Ozan Doğulu, 5 yıldır kendisinden 19 yaş küçük şarkısı Hera Aslan ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan ünlü çift, aşklarını zaman zaman yaptıkları paylaşımla Instagram hesaplarından gösteriyor.

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"Daha ne olsun"

Ozan Doğulu bugün yeni bir kare yayınladı. İlk evliliğinden 3 kızı olan Doğulu, bu defa pozlarına çocuklarını da dahil etti. Doğulu, sevgilisi Hera ve kızlarıyla verdiği pozu paylaştı. Ünlü aranjör yayınladığı kareye, "Daha ne olsun" yazdı

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Hera Aslan, en son verdiği röportajda Ozan Doğulu ile olan birlikteliği hakkında şöyle konuşmuştu:

"Mutlu, pozitif, üretken"

"En güzel halindeyim açıkçası. Ozan'dan sonra daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık bir kadınım.

"Stüdyo ortamında karşılaştık"

Tanışmamız tamamıyla tesadüf. Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da 3 yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde.

"Çok şanslıyım"

Gülüşünü, kalbini ve her an bana hissettirdiği sevgiyi seviyorum. Çok şanslıyım. Sanırım ortak 3 özelliğimiz; Merhametli, pozitif ve müziğe aşık olmamız''

Çiftin paylaştığı fotoğrafı görenler ''sevgilini kızın zannettik'' Yakışıyorsunuz'' ''Allah kolaylık versin''yorumları yaptı

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