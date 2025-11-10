İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

“Pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine sadece şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev yapan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği öne sürülmüştü.

11 GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Savcılık, bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamış, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulduğu belirtilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Aynı dosya kapsamında daha önce işlem yapılan 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği belirtildi.