Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturmada, şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görevli çalışanların da “aklama” faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü.

16 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı ve 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis gelirleri ile “pos tefeciliği”nden elde edilen paraların aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ GİBİ AKLANMIŞ

MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin ise engellenmediği tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgular yer aldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığının belirlendiği iddia edildi. Para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürüldü.