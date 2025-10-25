Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven yıllar sonra basın toplantısı düzenledi.

Ozan Güven açıklamasında "Herhangi bir kadının içine birazcık bile bir şüphe düşürdüysem, onların hepsinden tek tek özür diliyorum. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım" dedi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayarak darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmıştı.

Cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirmesi beklenen Güven, basın toplantısında kendisini savundu.

Deniz Bulutsuz'a herhangi bir şiddette bulunmadığını iddia eden Güven, şiddet uyguladığı iddiasıyla ceza aldığı Deniz Bulutsuz'dan özür dilemeyeceğini söyledi.

"BİR KADININ NE KADAR CANI OLABİLİR Kİ"

Ozan Güven, yaptığı basın açıklamasında tepki çeken ifadeler de kullandı. Güven şiddet uygulamadığını iddia ettiği basın toplantısında 'şiddet uygulasaydı oluşabilecek durumları' da açıkladı.

Güven konuşmasında şunları söyledi:

Bir kadını sevdim ve onunla beraber oldum. İfadesinde şunları söylüyor: Bunlar kan dondurucu şeyler. Bir kadını alıyorsunuz yatırıyorsunuz yere, üzerine çıkıyorsunuz, dizlerini tutuyorsunuz, saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir.

Yetmiyor o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz, yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bu da yetmiyor bayılıyor üzerine su döküp ayıltıp şiddete devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor, telefonu yok. Bunu yapan adamın, bunu gerçekleştiren insanın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluk olduğuna kim karşı olabilir, hiç kimse ben de dahil. Eğer bütün bunlar olmuş olsaydı, bakın 1 saatten fazla... Oradan öyle çıkmış olamaz.

"BEN BİR KADINI DÖVMEDİM, İŞKENCE YAPMADIM"

İfadesinde diyor ki, ben bir şekilde yolunu buldum. Hayır, kapılar sonuna kadar açıktı. Evden çıkmasını istiyorum çünkü hayatımdan çıkmasını istiyorum. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Gözünün morluğu, gözünün içindeki kan sabun da kaçsa bilmiyorum. Ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, ben bir kadına işkence yapmadım.

Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine birazcık bile bir şüphe düşürdüysem, onların hapsinden tek tek özür diliyorum. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmadım. Bana istinaf edilen 6 suçun 5'inden beraat ettim, aklandım. Demek ki sen bu kadını eve kapatmadın, sen bu kadına şiddet uygulamadın, canice hislerle işkence yapmamışsın. Biraz önce de anlattığım gibi ayakta kalması mümkün değil.