Ozan Güven'den şaşırtan 50'nci yaş kararları! Tek tek sıraladı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Darp iddiaları sonrası bir süre ekrandan uzak kalan, şimdilerde ise bir tiyatro oyununda yer alan Güven, önceki gün 50 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven’e doğum gününde bir arkadaşı 5 adet gram altın taktı. Ünlü oyuncu boynuna astığı altınlarla poz vererek; "İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler" notunu düştü.

OZAN GÜVEN'DEN RADİKAL KARARLAR

Ünlü isim paylaşımının ardından aldığı radikal kararı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ozan Güven; 50 yaşın ilk kararlarını şöyle açıkladı;

"14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X) 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen, 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullandı.