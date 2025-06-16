Ozan Güven'e hapis şoku: Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu!

​​​​​​İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır devam eden davanın geçen cuma günü görülen duruşmasında Ozan Güven ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası almasına yönelik karar çıktı.

Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası ertelenmedi. Kararın ardından Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada “Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!” notuyla şunları paylaştı:

“5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkûmiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibarıyla, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum.

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Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım. Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his.

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Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı arama. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmakta​​​​​​​n korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.”