Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Haziran 2020'de darp ettiği iddiasıyla açılan davada, ünlü oyuncu "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından beraat etmiş, mahkeme cezayı erteleme kararı vermemişti.

BULUTSUZ BASİT YARALAMA SUÇUNDAN BERAAT ETMİŞTİ

Aynı davada Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçlamasından beraat kararı verilmişti. Tarafların itirazları üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi tarafından incelenmişti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ HÜKÜM KESİNLEŞTİ

Yapılan inceleme sonucunda itirazlar reddedildi ve İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hüküm kesinleşti. Böylece Ozan Güven'in hapis cezası infaz edilecek ve ünlü oyuncu, 45 günlük süresini açık cezaevinde tamamlayacak.