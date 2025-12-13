Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, milli takımda yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl 2 ay sonra ilk kez 11’de başladığı maçta gol sevinci yaşadı.

Ozan Kabak bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı golünü attı; Hoffenheim skoru 2-0 yaptı!

Bundesliga’nın 14. haftasında Hamburg’u sahasında konuk eden Hoffenheim’da Ozan Kabak, ilk yarıda attığı golle takımının skoru 2-0'a getirdi.

Bu golle birlikte Ozan Kabak, sahalara güçlü bir dönüş yaparken hem Hoffenheim hem de milli takım adına önemli bir mesaj verdi.

Öte yandan Hoffenheim da mücadeleyi 4-1 kazanarak Bundesliga'da ilk 4'e girdi.