Ozan Kabak'ın intikamı acı oldu: Frank Kramer Schalke'den kovuldu

Almanya'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın şov yaptığı maçta Hoffenheim, Schalke'yi dağıttı.

Schalke Ozan Kabak'ın eski takımıydı. Takımın başına geçtiğimiz sezon gelen teknik direktör Frank Kramer, göreve başlar başlamaz Ozan Kabak'ı göndermişti.

Kabak'ın intikamı ağır oldu.

Almanya Kupası 2. tur maçında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Schalke 04'ü dağıttı. 5-1 biten maçta 1 gol, 1 de asist yapan Ozan Kabak, sahanın yıldızı oldu.

Bu sonuçla Hoffenheim, bir üst tura yükselirken Schalke turnuvaya veda etti.

Ligde de başarısız sonuçlar alan Schalke'de bu yenilgi sonrası Kramer'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Frank Kramer, Schalke 04 sportif yönetimi tarafından kulüpteki görevlerinden alınmıştır. Yarın gerçekleştirilecek antrenmanda yardımcı antrenörler takımın başında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.