Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Hoffenheim, Bundesliga’nın ilk haftasında PreZero Arena’da Freiburg’u konuk etti.

Karşılaşmanın 39. dakikada Attila Szalai’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Freiburg, 45+3. dakikada da Roland Sallai ile bulduğu golle de ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hoffenheim 50. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak’ın topu fillere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Freiburg karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

BAYER LEVERKUSEN SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bayern Leverkusen, sahasında 12 Ağustos’ta Bayern Münih’i 3-0 yenerek Süper Kupa’nın sahibi olan Leipzig’i 3-2 mağlup etti.

Bayer Leverkusen’in golleri 24. dakikada Jeremie Frimpong, 35. dakikada Jonathan Tah ve 64. dakikada Florian Wirtz’ten geldi.

Leipzig’in golleri 39. dakikada Dani Olmo ve 71. dakikada Lois Openda’dan geldi.

Böylelikle Bayer Leverkusen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.

Bundesliga’nın 1. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Heidenheim’i 2-0, Suttgart da sahasında Bochum’u 5-0 yendi. Augsburg ise sahasında Borussia Mönchenglach ile 4-4 berabere kaldı. (AA)