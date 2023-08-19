Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Almanya Bundesliga'da Freiburg, deplasmanda Hoffenheim’i 2-1 yendi. Milli futbolcu Ozan Kabak, Hoffenheim'in tek golünü kaydetti.

Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Hoffenheim, Bundesliga’nın ilk haftasında PreZero Arena’da Freiburg’u konuk etti.

Karşılaşmanın 39. dakikada Attila Szalai’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Freiburg, 45+3. dakikada da Roland Sallai ile bulduğu golle de ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hoffenheim 50. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak’ın topu fillere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Freiburg karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

BAYER LEVERKUSEN SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI
Bayern Leverkusen, sahasında 12 Ağustos’ta Bayern Münih’i 3-0 yenerek Süper Kupa’nın sahibi olan Leipzig’i 3-2 mağlup etti.

Bayer Leverkusen’in golleri 24. dakikada Jeremie Frimpong, 35. dakikada Jonathan Tah ve 64. dakikada Florian Wirtz’ten geldi.

Leipzig’in golleri 39. dakikada Dani Olmo ve 71. dakikada Lois Openda’dan geldi.

Böylelikle Bayer Leverkusen karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.

Bundesliga’nın 1. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Heidenheim’i 2-0, Suttgart da sahasında Bochum’u 5-0 yendi. Augsburg ise sahasında Borussia Mönchenglach ile 4-4 berabere kaldı. (AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bahçeli’nin Zeki Müren’li videosunun sırrı ortaya çıktı Siyaset
Bahçeli’nin Zeki Müren’li videosunun sırrı ortaya çıktı
Galatasaray-Trabzonspor derbisi başladı Spor
Galatasaray-Trabzonspor derbisi başladı
Dünyanın en pahalı sütü. Bir şişesi 403 bin lira Dünya
Dünyanın en pahalı sütü. Bir şişesi 403 bin lira
Ayşegül Pehlivanlar altın madalya kazandı Spor
Ayşegül Pehlivanlar altın madalya kazandı
Liverpool süper başladı Salah tarihe geçti Spor
Liverpool süper başladı Salah tarihe geçti
Sokak röportajında konuşan gurbetçi fena ters köşe yaptı Güncel
Sokak röportajında konuşan gurbetçi fena ters köşe yaptı
Ümraniye'de kazanan çıkmadı Spor
Ümraniye'de kazanan çıkmadı