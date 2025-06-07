Ozan Kabak'ın rekoru kırıldı!

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Ozan Kabak'ın rekoru kırıldı!

Alman ekibi Stuttgart, Lorenz Assignon'u kadrosuna kattı. bu transferle beraber, mill futbolcumuz Ozan Kabak'a ait olan rekor kırıldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart, 2024/25 sezonunun ilk transferini gerçekleştirdi. Bundesliga temsilcisi, Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki Fransız sağ bek, Stuttgart ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Bu transferin maliyeti ise 12 milyon euro + bonuslar olarak açıklandı.

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OZAN KABAK'IN REKORU RESMEN KIRILDI

Assignon'un adı daha önce Galatasaray ile anılmasına rağmen transfer gerçekleşmemişti. Bu transferle birlikte Assignon, Stuttgart tarihinin en pahalı üçüncü transferi olurken, aynı zamanda kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen savunma oyuncusu oldu. Daha önce bu unvan, 2018 yılında Galatasaray’dan 11 milyon euroya transfer edilen Ozan Kabak’a aitti. Böylece Ozan Kabak’ın kulüp tarihindeki en pahalı savunma oyuncusu rekoru kırılmış oldu.

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