Ozan, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ozan, son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı Ozan Gönül, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gülyalı ilçesi Tepealtı Mevki Taşlıçay Sapağı'nda meydana geldi. Dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan Gönül'e, T. D.'nin (26) kullandığı 06 H 5748 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Gönül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü T. D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ozan Gönül'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Altınordu Orta Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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