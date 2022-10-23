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Ozan Tufan attı, Hull City kazandı

İngiltere Championship'te Hull City, Ozan Tufan'ın da ağları havalandığı maçta Rotherham United'ı 4-2'lik skorla geçti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 05:49
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Ozan Tufan attı, Hull City kazandı

Ozan Tufan attı, Hull City kazandı
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İngiltere Championship'te oynanan maçta Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 mağlup etti.

Hull City'ye ligde üst üste ikinci galibiyeti getiren golleri Jacob Greaves, Cyrus Christie, Ryan Longman ve milli futbolcu Ozan Tufan attı.

Ev sahibi ekibin gollerini ise Daniel Barlaser ve Georgie Kelly kaydetti. 

Hull City, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Rotherham United 21 puanda kaldı. (AA)

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