Ozan Tufan Beşiktaş için Acun Ilıcalı'dan yardım istedi: Lütfen beni bırak

Hull City'de sıkıntılı günler geçiren ve Türkiye'ye dönmek isteyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a gitmek Acun Ilıcalı'yla görüştü.

Ozan Tufan Beşiktaş için Acun Ilıcalı'dan yardım istedi: Lütfen beni bırak

Hull City ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Tufan, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor.

Türkiye'nin haberine göre İngiltere'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen orta saha oyuncusunun bu konuda patronu Acun Ilıcalı'dan da transferinde kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtiliyor.
Hull City'nin ise 5 milyon avro civarında bonservis bedeli biçtiği Ozan Tufan'ın ayrılığı o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor. Beşiktaş yönetiminin de şu an için böyle bir girişimi yok.

Ancak Ozan Tufan kulübüyle anlaşır ve geri dönüşü gündeme gelirse masaya oturmayı planlıyor. Ki Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan öğrencisi olan Ozan Tufan'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor.
TARAFTAR TEPKİLİ

Ozan Tufan adının duyulmasının ardından Beşiktaş taraftarı transfere tepki gösterdi.

Siyah - Beyazlılar sosyal medyadan "Ozan'ın istemiyoruz" etiketiyle birçok mesaj paylaştı.

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