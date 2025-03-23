Ozan Tufan formayı kaptı, hedefini belirledi

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Ozan Tufan formayı kaptı, hedefini belirledi

Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin gelişi ile birlikte formasına kavuşan Ozan Tufan hedefini belirledi. Tecrübeli oyuncu yeniden milli takım forması giymek istiyor.

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirilmesiyle birlikte Ozan Tufan formayı kaptı.

Tekke ilk maçında Başakşehir deplasmanına çıkarken, 47 yaşındaki teknik adam zorlu maçta Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü ve 1 de gol katkısı aldı.

Ozan Tufan'dan beklentisi yüksek olan Fatih Tekke, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre deneyimli futbolcuya daha fazla forma şansı ve sorumluluk verecek.

Ozan Tufan'ın hedefi ise eski ritmini bulup yeniden A Milli Takım'a seçilmek.

Bu sezon 30 maçta forma giyip 1700 dakika süre alan Ozan Tufan, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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