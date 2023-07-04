Ozan Tufan Hull City'de kalıyor. Acun Ilıcalı açıkladı

Editör: Barış Atakan

Corendon Summer Tour 2023' etkinliği kapsamında Türkiye'ye gelen Hull City'nin kulüp başkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ilıcalı, "Ozan Tufan ile Beşiktaş'ın birlikte telaffuz edilmesi normal. Çünkü Ozan büyük futbolcu, Beşiktaş büyük kulüp ama arada ben varım. Ozan Tufan'a burada harika bir ortam yarattık. Taraftarlar ona şarkılar söylüyor. Burada kalacak, başka planı yok." dedi.

Arda Güler ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Premier Lig'de olsaydık Arda bizi tercih ederdi ve kariyerine güvendiği bir yerde devam etmek isterdi." ifadelerini kullandı.