Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez

Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, yeni teknik direktör Fatih Tekke ve takımın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ozan Tufan, "Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte yeni bir sisteme geçtik. Kısa sürede bunu Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da yaptığımız bölümde skoru aldık. Az önce toplantı yaptık. Olumlu şeyler çıktı. Bundan sonraki dönemde antrenmanlarda daha çok çalışıp, sistemin üzerine daha çok yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz." dedi.



Kendi performansı hakkında konuşan orta saha oyuncusu, "İnişli çıkışlı performansım oldu. Takım olarak da iyi sezon geçirmedik. Takımın da dalgalı bir performansı vardı. Şehrin bizden beklentisi bu değil, farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını göstermek zorundayım. Bunu da yapmaya çalışacağım. Maç içinde güzel gol de atılır ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelmesi ve üst sıralarda olması. Benim için önemli olan nokta Trabzonspor'un başarısı. Üzücü olan taraf, deplasman galibiyetinin bu kadar geç alınmış olması." ifadelerini kullandı.



"MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"



Milli takım hayalleri sorulan Ozan Tufan, "Milli Takım ile ilgili beklentim, hayallerim var. Sayısız kere giydim. Macaristan maçlarında gururlandık, mutlu olduk. Birçoğu ile aktif görüşüyorum ama aralarında olmak istiyorum. O yüzden bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah gelecekte yine milli takım forması giyme şansım olur." açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Eleştiriler olacaktır tabii ki, ilk defa yaşadığım bir durum değil. Daha önce de sayısız kez eleştirildim. Önemli olan bunu tersine çevirmek. Bu sezon zaman zaman iyi oynadığım maçlar oldu. Eleştiriler çok doğaldır. Gönlüm ister ki her maç iyi oynayayım ama takım olarak iyi bir performans koyamadık sezon başından beri. Daha iyi performans göstermemiz için hepimiz yüzde yüz antrenman ve maç performansı göstermeliyiz.”



“DİĞER TAKIMLAR BİZİ ÇÖZEMEZ”



“Hoca değişiklikleri oldu. Her hocanın farklı taktik anlayışı var, üçüncü hocamızı değiştirdik. Hepsinin yeri ayrı. Şimdi Fatih Hoca'nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Diğer takımlar, bizim baskı, pres anlayışımızı çözeceğini düşünmüyorum. Birkaç farklı sistemimiz var. Bundan sonra önümüz daha açık.

Her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor. Futbola sağ bek olarak başladım, orta sahaya evrildim, sağ açık, forvet, orta saha dönüşümlü oynadım. Yeni sistemimizde forvete daha yakınım. Hem hücum hem defansa yakın bir rol alıyorum. Benim için mevkinin önemi yok. Kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısını isterim, karakterim böyle. Kendi başarım beni ama takım başarısı tüm takımı tüm şehri etkiler. O yüzden hoca bana nerede görev verirse versin elimden gelenin fazlasını vermeye çalışırım.”