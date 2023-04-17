Ozan Tufan kararını verdi

Ozan Tufan'dan geleceği için açıklama geldi.

Ozan Tufan kararını verdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
"Hull City'nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum" diyen Ozan Tufan, geleceğine dair, "Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum" sözlerini kullandı.
HEDEF İNGİLTERE
Takımın oynadığı futbolla ilgili de görüşlerini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum; sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum." diye konuştu.

HULL CITY'DE 40 MAÇ
"Takımda kalma isteğine rağmen, her şeyin mümkün olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, "Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum." dedi.
Hull City forması altında bu sezon 40 maçta sahaya çıkan Ozan, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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