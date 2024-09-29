Ozan Tufan sahayı sedye ile terk etti. Milli yıldıza sakatlık şoku!

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyan Ozan Tufan sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içine yapılan ortada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ozan Tufan oyunu sedyeyle terk etti.
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SEDYEYLE SAHADAN AYRILDI
Sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğu Ozan Tufan'ın sağ dizindeki problem nedeniyle maça devam edemeyeceği anlaşıldı.
Hakem Halil Umut Meler oyun alanına sedye istedi ve genç oyuncu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş ilk yarıda başarılı pas bağlantılarını sağlayan Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrası oyuna Muhammed Cham'ı aldı.