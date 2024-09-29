Ozan Tufan sahayı sedye ile terk etti. Milli yıldıza sakatlık şoku!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Tufan sahayı sedye ile terk etti. Milli yıldıza sakatlık şoku!

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Ozan Tufan, Konyaspor maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyan Ozan Tufan sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahası içine yapılan ortada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ozan Tufan oyunu sedyeyle terk etti.

Ertuğrul Doğan’dan Trabzonsporlulara birlik çağrısıErtuğrul Doğan’dan Trabzonsporlulara birlik çağrısı

Trabzonspor’a 2 müjdeli haber geldiTrabzonspor’a 2 müjdeli haber geldi

SEDYEYLE SAHADAN AYRILDI

Sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğu Ozan Tufan'ın sağ dizindeki problem nedeniyle maça devam edemeyeceği anlaşıldı.

Hakem Halil Umut Meler oyun alanına sedye istedi ve genç oyuncu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş ilk yarıda başarılı pas bağlantılarını sağlayan Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrası oyuna Muhammed Cham'ı aldı.

Son Haberler
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
Trabzonspor ilk galibiyetini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı
Trabzon'da ilginç penaltı
Trabzon'da ilginç penaltı
YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 'Nasrallah' açıklaması
YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 'Nasrallah' açıklaması
Bakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdi
Bakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdi: İşte o açıklama